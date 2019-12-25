С 25 июня петербуржцы могут посещать врачей в плановом порядке

Изменение в постановление внесла главный санитарный врач Петербурга.

С четверга, 25 июня, петербуржцы смогут посетить врача в плановом порядке. Такое изменение в постановление внесла Наталья Башкетова во вторник, 23 июня.

Горожанам также разрешили плановую госпитализацию в больницы, кроме тех, что перепрофилировали под "ковидные". Помимо этого, разрешается прием новых пациентов в учреждения социальной защиты (интернаты, детские дома и дома ребенка, дома по уходу, и т.д.). С 23 июня снимается запрет на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Ранее мы писали, что губернатор рассказал об отмене ограничений в Петербурге.

Фото: Piter.TV