С 25 июня петербуржцы могут посещать врачей в плановом порядке

С четверга, 25 июня, петербуржцы смогут посетить врача в плановом порядке. Такое изменение в постановление внесла Наталья Башкетова во вторник, 23 июня.
Горожанам также разрешили плановую госпитализацию в больницы, кроме тех, что перепрофилировали под "ковидные". Помимо этого, разрешается прием новых пациентов в учреждения социальной защиты (интернаты, детские дома и дома ребенка, дома по уходу, и т.д.). С 23 июня снимается запрет на медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.
Ранее мы писали, что губернатор рассказал об отмене ограничений в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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