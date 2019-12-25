В Ленобласти открываются торговые центры

Работа разрешена при условии использования масок.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал Постановление, согласно которому с 27 июня разрешена работа торговых центров и стоматологических клиник во всех районах региона, а также кинотеатров, парков и бань "зеленой" и "желтой" зон. Известно, что Кировский и Ломоносовский районы перешли из "красной" в "желтую" зону, а Бокситогорский и Кингисеппский теперь стали "зелёными".

Работа торговых центров с площадью не более 36 тысяч квадратных метров разрешена при условии использования масок, однако в "красных" и "желтых" районах торговые помещения не должны превышать 400 квадратных метров. Кроме того, на одного покупателя должно быть не меньше 4 квадратных метров. Так, при соблюдении санитарных норм теперь разрешена деятельность всех торговых точек, расположенных в ТЦ.

Ранее мы сообщили, что детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля.

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