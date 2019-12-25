Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.