Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.
Работа детских лагерей будет проходить под контролем Роспотребнадзора. Так, в ближайшее время ожидается открытие стационарных, круглосуточных лагерей, трудовых бригад. Отметим, что пребывание в одном и том же лагере детей из Санкт-Петербурга и Ленобласти недопустимо.
В общей сложности на территории Ленобласти функционируют 610 организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних.
Напомним, что государственные лагеря принимают детей из Ленинградской области с 15 июня. Всего на смену в тестовом режиме заступили 265 детей из ресурсных центров и 210 детей работников госучреждений.
Фото: Pixabay
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