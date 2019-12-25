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Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля
Сегодня, 16:40
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Детские лагеря в Ленобласти заработают со 2 июля

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На территории одного учреждения не смогут находиться дети из разных регионов.

Оздоровительная компания на территории Ленинградской области начнется со 2 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко во время совещания в местным правительством.

Работа детских лагерей будет проходить под контролем Роспотребнадзора. Так, в ближайшее время ожидается открытие стационарных, круглосуточных лагерей, трудовых бригад. Отметим, что пребывание в одном и том же лагере детей из Санкт-Петербурга и Ленобласти недопустимо.

В общей сложности на территории Ленобласти функционируют 610  организаций отдыха и оздоровления несовершеннолетних.

Напомним, что государственные лагеря принимают детей из Ленинградской области с 15 июня. Всего на смену в тестовом режиме заступили 265 детей из ресурсных центров и 210 детей работников госучреждений.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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