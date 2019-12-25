Детские лагеря Ленобласти встретили первых постояльцев

Учреждения работают в карантинном режиме.

В понедельник, 15 июня, в Ленинградской области стартовала оздоровительная кампания. Детей приняли четыре региональных лагеря. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На данный момент учреждения работают в условиях эпидемической обстановки: на входе проводится термометрия и дезинфекция личных вещей.

Во вторник, вторник, 16 июня, состоится заезд детей областных в лагерь "Россонь". Его персонал, состоящий из 300 человек, полностью обследован.

Отметим, что детские лагеря в Петербурге получили право на работу в закрытом режиме с 1 июля.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области