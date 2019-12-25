Детские лагеря Ленобласти встретили первых постояльцев

В понедельник, 15 июня, в Ленинградской области стартовала оздоровительная кампания. Детей приняли четыре региональных лагеря. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
На данный момент учреждения работают в условиях эпидемической обстановки: на входе проводится термометрия и дезинфекция личных вещей.
Во вторник, вторник, 16 июня, состоится заезд детей областных в лагерь "Россонь". Его персонал, состоящий из 300 человек, полностью обследован.
Отметим, что детские лагеря в Петербурге получили право на работу в закрытом режиме с 1 июля.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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