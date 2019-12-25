Летний отдых петербургских детей начнется не позже 1 июля

При этом если эпидемическая обстановка улучшится, то детские лагеря смогут открыться и раньше.

Если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, организованный летний отдых для петербургских детей начнется 1 июля. Такое заявление сделал глава Петербурга Александр Беглов.

При этом если эпидемическая обстановка улучшится, то детские лагеря смогут открыться и раньше, но только при соблюдении условий безопасного отдыха

Окончательное решение о сроках и форме оздоровительной летней кампании для детей и молодежи будет приниматься с учетом обстановки в Петербурге и Ленобласти.

В июне летние лагеря в Ленобласти останутся закрытыми.

Фото: Piter.TV