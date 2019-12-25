Губернатор рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

Чем лучше горожане будут соблюдать меры безопасности, тем быстрее правительство продолжит снимать ограничения.

В воскресенье, 21 июня, глава Петербурга высказался по поводу снятия коронавирусных ограничений в городе. Этому он посвятил пост на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Губернатор рассказал, что чем лучше петербуржцы будут соблюдать меры безопасности, тем быстрее правительство сможет продолжить снимать ограничения. Градоначальник также напомнил, что с 22 июня возобновят работу каршеринговые службы и городские санатории.

"К сожалению, пока число заболевших превышает число выздоровевших. Приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан" Отметил он глава города

Ранее мы писали, что на дорогах города работает 90% от обычного количества наземного транспорта.

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