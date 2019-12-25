Пока увеличивать количество транспорта не планируется.

И.о. директора петербургского государственного учреждения "Организатор перевозок" Владимир Шведченко рассказал, что сейчас на дорогах города работает 90% от обычного количества наземного транспорта.

Шведченко уточнил, что речь идет о социальных маршрутах. Так, когда действовали серьезные ограничения, работало 62 коммерческих маршрута, сейчас к ним добавилось 113. Увеличение происходило постепенно. Также специалист отметил, что пассажиропоток коммерческих маршрутов составляет 26% от обычного.

Ранее мы писали, что пассажиропоток в подземке Петербурга вырос на 15% за последнюю неделю.

Фото: pixabay