Пассажиропоток в подземке Петербурга вырос на 15% за последнюю неделю

На прошлой неделе пассажиропоток вырос на 35%.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что рост пассажиропотока в Петербурге за две недели составил 50%.

Скоро значение вернется к докризисному. Власти города стараются сделать общественной транспорт безопасным и комфортным: все средства обрабатываются. Расписание корректируется, резерв подвижного состава поддерживают на высоком уровне. По мнению Полякова город готов к быстрым и эффективным решениям.

Напомним, что власти Петербурга рассказали о возвращении автобусов к обычному режиму.

Ранее мы писали, что в метро признали, что не могут больше исполнять требования Роспотребнадзора.

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