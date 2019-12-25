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Пассажиропоток в подземке Петербурга вырос на 15% за последнюю неделю
Сегодня, 19:57
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smirenny

Пассажиропоток в подземке Петербурга вырос на 15% за последнюю неделю

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На прошлой неделе пассажиропоток вырос на 35%.

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков рассказал, что рост пассажиропотока в Петербурге за две недели составил 50%. 

Скоро значение вернется к докризисному. Власти города стараются сделать общественной транспорт безопасным и комфортным: все средства обрабатываются. Расписание корректируется, резерв подвижного состава поддерживают на высоком уровне. По мнению Полякова город готов к быстрым и эффективным решениям. 

Напомним, что власти Петербурга рассказали о возвращении автобусов к обычному режиму.

Ранее мы писали, что в метро  признали, что не могут больше исполнять требования Роспотребнадзора.

Фото: pixabay

Теги: метро, подземка, увеличился пассажиропоток
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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