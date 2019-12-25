В апреле из-за пандемии коронавируса власти приостановили работу около 200 маршруток.

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что власти Петербурга рассказали о возвращении автобусов к обычному режиму. Об этом сообщает "КП – Петербург".

Напомним, что в апреле из-за пандемии COVID-19 Смольный приостановил работу около 200 маршруток. Более того, в Петербурге сократили время работы метро до 22:00. В настоящий момент, в городе выпускают общественный транспорт небольшими партиями.

Отмечается, что работа общественного транспорта в полном объеме будет восстановлена после отмены ограничений во время пандемии CОVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений.

Фото:Piter.TV