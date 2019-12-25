Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений

Среди подписавшихся под документом присутствуют представители ТРЦ "Галерея", "Питер-Радуга", "Континент" и "Сити-Молл".

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что петербургские ТЦ просят ускорить выход из ограничений. Соответствующее обращение владельцы торговых комплексов написали обращение к главе городского Роспотребнадзора Анне Поповой.

Обращение подписали представители ТРЦ "Галерея", "Питер-Радуга", "Континент" и "Сити-Молл". В документе они просят открыть магазины на первом этапе отмены карантина.

Напомним ,что ранее власти Петербурга заявили, что ТЦ планируется открыть на третьем этапе снятия ограничений.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские застройщики с оптимизмом смотрят в будущее.

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