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Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений
Сегодня, 13:16
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IRINA_CHALKINA

Петербургские ТЦ просят Роспотребнадзор ускорить выход из ограничений

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Среди подписавшихся под документом присутствуют представители ТРЦ "Галерея", "Питер-Радуга", "Континент" и "Сити-Молл".

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что петербургские ТЦ просят ускорить выход из ограничений. Соответствующее обращение владельцы торговых комплексов написали обращение к главе городского Роспотребнадзора Анне Поповой.

Обращение подписали представители ТРЦ "Галерея", "Питер-Радуга", "Континент" и "Сити-Молл". В документе они просят открыть магазины на первом этапе отмены карантина.

Напомним ,что ранее власти Петербурга заявили, что ТЦ планируется открыть на третьем этапе снятия ограничений.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские застройщики с оптимизмом смотрят в будущее.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Плюс
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Аноним
Сегодня 14:18

Большинство людей там работают и 3 месяца сидят без зарплат.власти не задумались.как они выживают.

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Плюс
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Аноним
Сегодня 14:08

Попова - это не городской надзор, городской - это Башкетова

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