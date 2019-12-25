Петербургские застройщики с оптимизмом смотрят в будущее

Строительство в городе не заканчивалось даже несмотря на пандемию.

Петербургские застройщики смотрят в будущее с оптимизмом: несмотря на пандемию коронавируса, строительные работы в городе не останавливались. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что Петербург последние пять лет держит лидерские позиции в рейтинге по вводу жилых объектов. В текущем году в эксплуатацию планируется ввести 3,7 млн квадратных метров жилья и почти все проблемные дома. По данным на апрель, в городе заключили порядка 2000 договоров по строительству жилья с помощью эскроу-счетов, в Петербурге сейчас работают 146 застройщиков.

Главными мерами поддержки строителей стали снижение ипотечных ставок до 6,5% годовых и предоставление льготных кредитов.

Ранее мы рассказывали, что на строительство поликлиники в поселке Новоселье выделят более 900 миллионов рублей.

Фото: Piter.TV