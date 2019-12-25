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На строительство поликлиники в поселке Новоселье выделят более 900 миллионов рублей
Сегодня, 13:27
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На строительство поликлиники в поселке Новоселье выделят более 900 миллионов рублей

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Проект будет одобрен уже к середине августа.

В поселке Новоселье Ломоносовского района скоро должна появится новая поликлиника, рассчитанная на прием до 600 пациентов за смену. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области. 

Ожидается, что госэкспертиза одобрит проект к середине августа. Затем пройдет конкурс подрядчиков: согласно смете, стоимость строительства составляет 920,6 млн рублей. 

Медицинское учреждение будет состоять из рентгенодиагностического, стоматологического и круглосуточного травматологического отделений. Детские и взрослые отделения построят отдельно.

Ранее мы рассказали о том, что в посёлке Песочный по решению суда возобновят строительство жилого комплекса.

 

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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