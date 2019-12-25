На строительство поликлиники в поселке Новоселье выделят более 900 миллионов рублей

Проект будет одобрен уже к середине августа.

В поселке Новоселье Ломоносовского района скоро должна появится новая поликлиника, рассчитанная на прием до 600 пациентов за смену. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ожидается, что госэкспертиза одобрит проект к середине августа. Затем пройдет конкурс подрядчиков: согласно смете, стоимость строительства составляет 920,6 млн рублей.

Медицинское учреждение будет состоять из рентгенодиагностического, стоматологического и круглосуточного травматологического отделений. Детские и взрослые отделения построят отдельно.

Ранее мы рассказали о том, что в посёлке Песочный по решению суда возобновят строительство жилого комплекса.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области