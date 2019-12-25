В посёлке Песочный по решению суда возобновят строительство жилого комплекса

Строительство было заморожено из-за судебного разбирательства.

Санкт-Петербургский городской суд признал законным разрешение на строительство ЖК на улице Новостроек в поселке Песочный. Об этом 16-го июня сообщили на сайте Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга.

Ответчиком в суде был Госстройнадзор города, который выдал ООО "СПб Ренновация" разрешение на строительство дома в Курортном районе. По документам, должны были построить не только ЖК, но и дошкольное образовательное учреждение для 75 детей.

Судебное разбирательство развернулось вокруг документации. Истцы утверждали, что она не соответствует требованиям законодательства. Более 700 дольщиков ждали решения суда.

Теперь строительство объекта будет продолжаться.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Шушарах построят детский садик на три сотни малышей.

Фото: пресс-служба Госстройнадзора СПб

