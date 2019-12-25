В Шушарах построят детский садик на три сотни малышей

В учреждении появятся группы для детей с нарушениями слуха и зрения.

В Шушарах на Школьной улице построят детский сад вместимостью 320 человек. Об этом сообщили 15 июня в службе государственного строительного надзора и экспертизы.

Городской Госстройнадзор уже выдал разрешение на строительство учреждение, площадь садика составит порядка 8 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании разместят 20 групп для малышей, детей младшего и среднего возраста, а также для ребят с нарушениями зрения и слуха. Специально для детей с ограниченными возможностями в садике предусмотрены помещения для занятий, кроме того, в здании будет бассейн, спортивный и музыкальный залы.

За проект возьмется ООО "Универсал-Плюс", садик планируется построить до декабря 2021 года

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Фото: Piter.TV