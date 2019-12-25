  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В метро города, что не могут больше исполнять требования Роспотребнадзора
Сегодня, 19:46
68
smirenny

В метро города, что не могут больше исполнять требования Роспотребнадзора

0 0

Пассажиропоток увеличился.

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что выполнять требования Роспотребнадзора все тяжелее. 

Это связано и с количеством пассажиров, с временем и дисциплиной граждан. Так, пассажиропоток уже вышел на привычный уровень, сам метрополитен перешел на обычный летний график работы. Гарюгин отметил, что раньше получалось протирать сидения и поручни при каждом обороте, а сейчас уже нет такой возможности. Помимо прочего, следить за масочным режимом также непросто: пассажиры заходят в метро в маске, но потом снимают ее из-за дискомфорта. 

Ранее мы писали, что власти Петербурга рассказали о возвращении автобусов к обычному режиму.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, метро, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии