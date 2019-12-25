В метро города, что не могут больше исполнять требования Роспотребнадзора

Пассажиропоток увеличился.

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что выполнять требования Роспотребнадзора все тяжелее.

Это связано и с количеством пассажиров, с временем и дисциплиной граждан. Так, пассажиропоток уже вышел на привычный уровень, сам метрополитен перешел на обычный летний график работы. Гарюгин отметил, что раньше получалось протирать сидения и поручни при каждом обороте, а сейчас уже нет такой возможности. Помимо прочего, следить за масочным режимом также непросто: пассажиры заходят в метро в маске, но потом снимают ее из-за дискомфорта.

Ранее мы писали, что власти Петербурга рассказали о возвращении автобусов к обычному режиму.

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