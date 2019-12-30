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nastya960
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Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале

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Реализовать поправки в прохождении медкомиссии планируется в июле.

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздарав РФ Евгения Брюна.

Я думаю, что все равно он [приказ] пройдет в той или иной части. Реализация намечена на июль,

– отметил Брюн

Специалист отметил, что обследовать водителей будут точно. Однако, как это всё будет проходить, пока что неизвестно.

В связи с разработкой нового законопроекта водители помимо простого прохождения врачей и проверки зрения должны будут сдавать кровь и мочу. Данное нововведение должно был вступить в силу 22 ноября 2019 года. Однако Путин назвал чушью повышение цен на справку из наркодиспансера для водителей, стоимость которой должна была повыситься почти до пяти тысяч рублей. 

Теги: водители, медкомиссия, справка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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