Новые правила медосмотра для водителей примут в феврале

Реализовать поправки в прохождении медкомиссии планируется в июле.

Решение о принятии нового порядка медосмотра водителей будет принято в феврале. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздарав РФ Евгения Брюна.

Я думаю, что все равно он [приказ] пройдет в той или иной части. Реализация намечена на июль, – отметил Брюн

Специалист отметил, что обследовать водителей будут точно. Однако, как это всё будет проходить, пока что неизвестно.

В связи с разработкой нового законопроекта водители помимо простого прохождения врачей и проверки зрения должны будут сдавать кровь и мочу. Данное нововведение должно был вступить в силу 22 ноября 2019 года. Однако Путин назвал чушью повышение цен на справку из наркодиспансера для водителей, стоимость которой должна была повыситься почти до пяти тысяч рублей.