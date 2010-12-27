Стало известно, сколько будет стоить водительская справка из наркодиспансера в Петербурге

Последние несколько дней в наркодиспансерах собираются огромные очереди.

В России с 25 ноября в несколько раз подорожает медкомиссия для получения водительских прав. Это связано с тем, что 22 ноября в силу вступают поправки в приказ Минздрава к требованиям медкомиссий для получения водительских прав. По всей стране в очередях столпились автомобилисты, которые хотят пройти комиссию по старой, более приятной цене. Piter.TV узнал в наркодиспансере Московского района, как изменится цена на справку с 25 ноября.

В регистратуре наркодиспансера отметили, что последние несколько дней у них просто чудовищные очереди.

Справки подорожают не с 22, а с 25 ноября. Сейчас такая справка в наркодиспансере стоит 600 рублей, с 25 ноября ее стоимость увеличится до 4800 рублей, – уточнили в наркодиспансере Московского района

В эту стоимость (4800 рублей) войдут стоимость анализов мочи и крови для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Теперь эти анализы станут обязательными абсолютно для всех водителей. Соответственно, полная стоимость медкомиссии будет еще выше.

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