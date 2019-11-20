Россияне выстроились в очереди за справками для водительских прав

По сообщениям ряда СМИ, ценники на эту услугу должны подняться по всей стране с 22 ноября. Это происходит из-за расширения списка обязательных анализов.

В этом ноябре российские наркодиспансеры популярны как никогда. По всей стране в крупных городах у стен медицинских учреждений выстраиваются очереди из автомобилистов. Местные СМИ сообщают о столпотворении и неимоверных очередях у наркодиспансеров в Ярославле, Вологде, Воронеже. Судя по всему, это связано с массовыми сообщениями в медиа и социальных сетях о грядущем росте цен на медицинские осмотры для будущих водителей. Ранее "Российская газета" писала, что расширение списка обязательных наркологичских анализов может серьезно удорожить стоимость услуги.

С 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку. Раньше эти анализы брали при обнаружении конкретных симптомов. Российская газета

Слухи до сих пор остаются слухами. Причем в разных регионах речь идет о разной степени увеличения ценника. В Ярославле пишут про х14 увеличение, в Воронеже государственные СМИ пишут про х5 рост. Официальные справки от властей на этот счет отличаются отсутствием конкретики и фактов. При этом, если верить социальным сетям, новые правила медицинских осмотров водителей станут нормой уже послезавтра, 22 ноября.