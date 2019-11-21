Он напомнил, что минимальный размер труда в России составляет 11,280 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин назвал чушью повышение цен на справку из наркодиспансера для водителей. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства напомнил, что минимальный размер оплаты труда в России составляет 11,280 тысяч рублей. Такую зарплату получают более 3 млн человек. Повышение стоимость справки до 5 тысяч рублей Путин назвал "чушью какой-то".

Президента удивило, что все правительственные инстанции согласовали изменения. И даже Минтруд не учел, что будет значить новый порядок осмотра для водителей.

Путин отметил, что дополнительное тестирование водителей необходимо ради безопасности населения, однако вводить его надо с умом и поэтапно.

Стоит отметить, что Минздрав уже принял решение отложить дату вступления в силу нового приказа, подразумевающего подорожание справки из наркодиспансера до 4800 рублей.

Видео: YouTube / United Nations, NBC News