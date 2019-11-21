Президент России Владимир Путин назвал чушью повышение цен на справку из наркодиспансера для водителей. Об этом пишет ТАСС.
Глава государства напомнил, что минимальный размер оплаты труда в России составляет 11,280 тысяч рублей. Такую зарплату получают более 3 млн человек. Повышение стоимость справки до 5 тысяч рублей Путин назвал "чушью какой-то".
Президента удивило, что все правительственные инстанции согласовали изменения. И даже Минтруд не учел, что будет значить новый порядок осмотра для водителей.
Путин отметил, что дополнительное тестирование водителей необходимо ради безопасности населения, однако вводить его надо с умом и поэтапно.
Стоит отметить, что Минздрав уже принял решение отложить дату вступления в силу нового приказа, подразумевающего подорожание справки из наркодиспансера до 4800 рублей.
Видео: YouTube / United Nations, NBC News
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