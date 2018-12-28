Минздрав России отложил дату принятия нового порядка медосмотра для водителей

Будет проведена дополнительная проверка с учетом ценообразования в регионах.

Минздрав России решил отложить дату вступления в силу новых требований для водителей, которые подразумевают повышение стоимости справки из наркодиспансера. Об этом написал в своем Telegram-канале замглавы ведомства Олег Салагай.

Приказ об обязательном прохождении теста на наркотики должен был вступить в силу 22 ноября. Однако в Минздраве решили провести дополнительную проверку методов, учитывая ценообразование в регионах.

Нововведение должно было обязать водителей при получении или замене прав сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT. Вместо прежних 600 рублей, россияне должны были бы заплатить 4800 рублей.

Ранее мы публиковали стоимость водительской справки из наркодиспансера.