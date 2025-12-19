  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы
Сегодня, 10:25
121
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

0 0

Для региональных вузов, подведомственных Минздраву, также установлены минимальные баллы.

Минздрав России назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документы министерства.

Отмечается, что для поступления в Сеченовский университет в Москве на программы "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" необходимо набрать на ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии 55 баллов. Для поступления в РНИМУ имени Н.И. Пирогова на программу "Медицинская биохимия" абитуриентам необходимо набрать 50 баллов на экзаменах по русскому языку, биологии, математике и химии.

Для региональных вузов, подведомственных Минздраву, также установлены минимальные баллы. В их число входят Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н.Бурденко и другие учреждения.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме призвали избавить школьников от "сюрпризов ЕГЭ".

Фото: Piter.tv

Теги: баллы, егэ, медицинские вузы, минздрав россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии