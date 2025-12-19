Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

Для региональных вузов, подведомственных Минздраву, также установлены минимальные баллы.

Минздрав России назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документы министерства.

Отмечается, что для поступления в Сеченовский университет в Москве на программы "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология" необходимо набрать на ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии 55 баллов. Для поступления в РНИМУ имени Н.И. Пирогова на программу "Медицинская биохимия" абитуриентам необходимо набрать 50 баллов на экзаменах по русскому языку, биологии, математике и химии.

Для региональных вузов, подведомственных Минздраву, также установлены минимальные баллы. В их число входят Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н.Бурденко и другие учреждения.

