Почти 100 электробусов и 253 автобуса закупит Петербург до конца 2024 года

Кроме того, в новый Генплан внесен ряд мер по дальнейшему развитию трамвайного движения.

До конца этого года Петербург приобретет почти 100 электробусов, 253 новых автобуса, 177 трамваев и троллейбусов, 80 "Балтийцев". Об этом 22 января заявил губернатор Александр Беглов, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Градоначальник отметил, что за последние 2 года в Петербурге вывели на линию 450 трамваев и троллейбусов, порядка 3,5 тыс. автобусов, 144 вагона метро "Балтиец". Так, обновление подвижного состава в городе будет продолжаться и в 2024 году.

Кроме того, по словам губернатора города, в новый Генплан внесен ряд мер по дальнейшему развитию трамвайного движения.

Напомним, что в Петербурге на территории производственной зоны "Ржевка" строится парк электробусов на 400 машин. Первую площадку, на которой разместят 132 авто с ночной зарядкой, планируют открыть уже в этом году, а вторую – в 2026-м.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские студенты поучаствуют в оформлении автобусов нового поколения.

Фото: пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс"