Художник alesha представил новую работу из металлических ограждений

На данный момент конструкцию уже разобрали.

Cтрит-арт художник под ником alesha представил новую работу. Ее элементами стали металлические ограждения, выставленные по кругу. Фото автор опубликовал в своем Insagram 16-го июня.

Эти атрибуты социально-политической повестки стали элементами новой художественной образности и одновременно приметами нашего времени. В частности, передвижные заграждения (или так называемые фан-барьеры) приобрели устойчивые коннотации не только с музыкальными концертами. говорится в описании фото.

Такие же заграждения петербуржцы могут видеть в дни массовых мероприятий, в частности митингов. Автор хотел показать, что очерчивание допустимых границ оборачивается тотальным ограничением действий для того, кто оказался в кругу.

Как узнал Piter.TV у alesha, инсталляция была в Семеновском сквере. На данный момент фан-барьеры убрали. Ранее Piter.TV опубликовал свое интервью с художником.

Фото: Instagram / @thealeshaart