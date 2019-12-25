На Дворцовой площади выставили ограждения в преддверии нового митинга

Митинг в защиту Навального запланирован на 21 апреля.

На Дворцовой площади в ночь на 20 апреля появились железные заборы. Об этом сообщила "Бумага".

Ограждения установлены в два ряда, чтобы пешеходы не смогли пройти на площадь. Там же помимо заборов лежат знаки, предупреждающие об ограничениях движения в связи с ремонтными работами.

Предполагается, что таким образом в Петербурге готовятся к митингам в защиту Навального, запланированным на 21 апреля.

МВД России 19 апреля призвало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.

Фото: "Бумага" (Елизавета Ивантей)