МВД России призвало россиян отказаться от участия в несогласованных акциях

Также в ведомстве призвали предостеречь от участия в акциях своих несовершеннолетних родственников.

МВД России обратилось к жителям России с призывом воздержаться от участия в несогласованных акциях. Также в ведомстве напомнили о риске заражения COVID-19.Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях <…> В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. из пресс-релиза МВД РФ

Также ведомство попросило отговорить от участия в незаконных акциях своих несовершеннолетних родственников.

Напомним, сторонники Алексея Навального призвали выходить на несогласованные акции протеста 21 апреля из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья оппозиционера.

Ранее мы сообщали, что Алексея Навального переведут из колонии в стационар для осужденных.

Фото: Piter.tv