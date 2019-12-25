МВД России призвало россиян отказаться от участия в несогласованных акциях

МВД России обратилось к жителям России с призывом воздержаться от участия в несогласованных акциях. Также в ведомстве напомнили о риске заражения COVID-19.Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях <…> В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.
из пресс-релиза МВД РФ
Также ведомство попросило отговорить от участия в незаконных акциях своих несовершеннолетних родственников.
Напомним, сторонники Алексея Навального призвали выходить на несогласованные акции протеста 21 апреля из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья оппозиционера.
Ранее мы сообщали, что Алексея Навального переведут из колонии в стационар для осужденных.
Фото: Piter.tv
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