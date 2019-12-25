Уличный художник alesha: "Создаю стрит-арт, потому что руки чешутся"

Piter.TV поговорил с автором узнаваемых желтых рисунков на асфальте и переписанных реклам на уличных щитах.

Работы этого художника чаще всего попадаются под ногами: наверное, в Петербурге уже не осталось людей, не заметивших хотя бы одну узнаваемую желтую роспись на асфальте. То ли цветок, то ли портрет-абстракция, то ли просто краска пролилась тонкой хаотичной струйкой на землю.

Piter.TV поговорил с автором желтых автографов и хулигански переделанных рекламных щитов: в этом материале о том, почему alesha предпочел асфальт стенам, не реагирует на критику своих работ, а также о правилах игры в стрит-арт.

PTV: Ваши самые узнаваемые работы – желтые рисунки на асфальте, подписанные, собственно, "alesha". Эти узоры напоминают оставленный автограф, но что они означают на самом деле?

Жёлтые ростки, которые выглядывают из люков, трещин, щелей, столбов, ям, подчиняясь закону "Что посеешь, то и пожнёшь". Можно сказать, что это просто тэг в ином виде и в иной форме исполнения.

PTV: Почему вы также выбрали своими объектами рекламные щиты? Почему решили делать стрит-арт, дополняя некие готовые площадки, назовем щиты так?

Так как по образованию я режиссер/оператор игрового кино, также для заработка приходилось снимать разного рода рекламные ролики. Поэтому формат росписи и допополнения рекламы, мне близок. Реклама везде, и именно с рекламными стендами я могу поработать физически.

PTV: Сколько лет вы рисуете на улицах и как к этому пришли?

Получается пять лет, как создаю что-то на улице. Меня все время тянуло работать с улицей, но граффити как-то не прижилось и долгое время я пробовал разные техники

Трафарет – не получилось, в этой технике нужна точность в создании, а я сам по себе очень не аккуратный человек. Плакаты – быстро надоели. Баллончики и стенка – с самого начала не прижилось. Вот и начал рисовать на фанерных планшетах у себя в студии и затем устанавливать и крепить к стенкам в разных городах, а потом уже появился проект по росписи мусорных урн и подключились другие проекты.

PTV: Украсить город, стать заметным, высказаться на острые проблемные темы: для чего вы создаете стрит-арт?

Просто руки чешутся (улыбается). Понятное дело, что улица – это хорошее продвижение себя, но не все проекты нацелены на привлечение внимания. Многие вещи я никак не фиксирую: сделал, посмотрел и дальше пошел.

PTV: Кто вы в повседневной жизни и чем занимаетесь, когда не рисуете на улицах? Расскажите немного о самом себе.

Рисую в мастерской.

PTV: В соцсетях можно найти довольно много недовольных вашими желтыми рисунками петербуржцев. Как вы относитесь к критике своего стрит-арта и стрит-арта вообще?

Чем бы вы ни занимались, всегда будут недовольные. Поэтому меня это не задевает. Почему-то люди не критикуют уборку и вывоз мусора, а ведь город очень грязный, и не потому, что люди выбрасывают мусор не в урны, а просто его вывозят не так часто и некорректно. Или расклейка реклам с эскорт-услугами. Сколько ни ездил по городам, ни разу не видел такое количество пропаганды секса. Эти вещи в разы важнее, чем желтые рисунки на асфальте рядом с кучей рекламы секса, хостелов или товаров.

PTV: Сколько, по-вашему, должен жить стрит-арт? Жалеете ли о своих закрашенных исчезнувших работах?

Да нисколько не должен, это же уличная работа. Если ты оставил ее на улице, то тебе она больше не принадлежит. Конечно, другое дело, когда твои работы использует в рекламных компаниях (фото- и видеосъемка товара напротив твоей работы), чтобы продать товар, тут уже другая ситуация.

Некоторые вещи и годами не закрашивают, а что-то и пять часов не провисит. Нет, не жалею – таковы правила этой игры.

PTV: В Петербурге могут легализовать стрит-арт, но перед размещением работы нужно будет договориться с властями. Что думаете об этом?

Это как спрашивать разрешение у родителей пойти погулять с друзьями, когда тебе уже 21 год и ты живешь в другой квартире.

PTV: Кто ваши вдохновители, союзники и, если имеются, враги в мире петербургского уличного искусства?

Список длинный, могу выделить пару наших имен: Владимир Абикх, Илья Брезинский, Коля Лукин, Дима Ребус. Враги, может, и есть, но мне они не известны.

Также Артём Бурж рассказал Piter.TV о HoodGraff студии, отношениях с властями и новом проекте.

Фото: thealeshaart.com