Артём Бурж рассказал Piter.TV о HoodGraff студии, отношениях с властями и новом проекте

Работы уличных художников из команды HoodGraff Артёма Буржа и Ильи Иса знают не только в России, но и во Вьетнаме, Израиле, на Бали, Таиланде и в других странах. Их портреты с известными людьми на трансформаторных будках и зданиях стали неформальными достопримечательностями Петербурга. Рисунки HoodGraff любят, с ними фотографируются, о них говорят. Несмотря на это, от всех портретов осталось не более 30%, остальные закрасили.

О борьбе уличных художников с коммунальщиками и властями города, HoodGraff студии и новом проекте рассказал руководитель проекта Артём Бурж в беседе с Piter.TV.

Расскажите о HoodGraff студии. Что это за проект?

- Открывается HoodGraff студия. Она уже открыта. Мы набрали художников, и теперь мы будем больше рисовать, в десять раз лучше, потому что у нас крутые ребята появились и хотим, чтобы они рисовали. Много очень людей хотят, чтобы мы рисовали и для детских домов и др. Мы не успеваем просто, и поэтому хотелось бы, конечно, чтобы мы все успели, поэтому взяли художников и сейчас студия занимается этим.

Ощутили ли уличные художники на себе последствия моратория на закрашивание граффити и стрит-арта?

Да, введен мораторий на не закрашивание граффити. Это благодаря работам, то, что мы сделали последним. Мы нарисовали начальника инспекции и нашего архитектора. Я даже считаю, что они не профпригодны, и их сменять давно. И поступила такая реакция, что пока пауза, тайм-аут на закрашивание. Я, в принципе, рад этому, как и все жители. Посмотрим, что будет весной.

Как вы оцениваете инициативу депутата ЗакСа Алексея Цивилёва, который хочет обжаловать в суде решение ГАТИ о закрашивании портретов Зины Портновой, Сергея Бодрова и Виктора Цоя – как пиар или способ поддержки художников?

Я думаю, сейчас будет всплывать куча фамилий, кто хочет нам еще помочь, и все будут пытаться зарабатывать себе очки перед выборами.

Как считаете, получится ли все-таки договориться властям города и уличным художникам?

Я 7 лет занимаюсь лоббированием, и пока не получилось. Я всем сердцем надеюсь, что у нас получится, потому что все-таки Питер должен дать пример всей остальной России, как мы можем продвигать современное искусство.

Творчество художников HoodGraff вышло далеко за пределы Петербурга. Во Владикавказе появился портрет Валерия Гергиева, в Северной Осетии – воительницы. Планируете ли продолжить путешествие по России?

Да, я был очень приятно удивлен. Мы обычно путешествуем в другие страны, а по России не часто. И наш выезд в Осетию открыл нам такое желание попробовать проект по всем знаковым местам в России. До Алтая, до Камчатки добраться теперь хочется. Потому что, как в Осетии, нас еще нигде не встречали. Я понял, что наша России - могучая страна.

Карантин как-то повлиял на работу уличных художников?

Он повлиял на наш переезд в США, потому что мы планировали переехать, но нам не удалось. Поэтому мы остались дальше заниматься проектами и лоббированием закона. Я думаю, никак не повлиял на остальных художников, потому что мы массовые скопления не организовываем. Нас всего двое в команде, поэтому мы как рисовали, так и продолжаем.

Над чем работаете сейчас?

Я оставлю это в секрете, потому что иначе нас спалят. Там социальный посыл есть, не хотелось бы раскрывать раньше.

Видео: Piter.TV, ВКонтакте / HoodGraff