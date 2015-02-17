У деревни Петровщина появится новая ООПТ площадью 90 гектаров
Сегодня, 11:49
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о создании памятника природы регионального значения в Кировском районе – "Петровщинской лиственничной рощи". Она расположена возле деревни Петровщина. 

На новой Особо охраняемой природной территории площадью 90 гектаров будут охранять лиственницы в возрасте 150-160 лет, остепненные луга на карболитоземах, краснокнижные северные орхидеи, Лисицын водопад и Дамонтов родник. Там добывают известняк для строительства. Комитет по природным ресурсам региона разработает экотропу. 

Одна из ключевых задач нацпроекта "Экологическое благополучие" – создание новых охраняемых территорий и развитие экотуризма. 

Александр Дрозденко, губернатор 

В области уже есть 52 ООПТ и 53 экотропы. 

Ранее мы рассказывали о том, что уникальный геологический объект "Придорожное" восстановлен в Саблино. 

Фото: ВКонтакте / Александр Дрозденко 

