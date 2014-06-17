Уникальный геологический объект "Придорожное" восстановлен в Саблино

На территории памятника природы "Саблинский" в Ленинградской области завершены работы по восстановлению уникального геологического обнажения "Придорожное". Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Специалисты общественной организации "Сохранение природы и культурного наследия" при поддержке Фонда президентских грантов расчистили и отполировали пласты горных пород, которые находились под угрозой утраты. Восстановление каждого слоя — это вклад в сохранение природной истории Ленинградской области для будущих поколений. Теперь объект станет "живой лабораторией" для студентов, ученых и исследователей.

В результате работ обнажилась граница между нижним и средним ордовиком. В так называемой "пачке дикарей" теперь можно различить 15 слоев, названия которым еще во времена Петра I дали каменщики-плитоломы. Среди них — "бархат", "бутина" и "белоглаз". Для всех желающих ознакомиться с результатами проекта 20 марта в 12:00 на территории памятника природы "Саблинский" состоится открытый информационный тур.

