Как выглядит экотропа "Бугаиная" на берегу Финского залива

Вознестись над болотом позволяют деревянные настилы – с них открывается вид на заросли тростника и камыша.

В заказнике "Северное побережье Невской губы" на Финском заливе появилась новая экотропа "Бугаиная". Телеканал "Санкт-Петербург" показал, как выглядит маршрут.

Отмечается, что название тропа получила в честь птицы, которую за издаваемые звуки в народе прозвали бугаем. Дорога к ней и другим краснокнижным пернатым проходит через лесную чащу, по пути встречаются 300-летние дубы.

Вознестись над болотом позволяют деревянные настилы – с них открывается вид на заросли тростника и камыша.

Здесь вы именно можете прийти и погрузиться в самое настоящее царство птиц. И, конечно, в качестве привлекательных точек экотропы мы сделали две орнитологические вышки. Они специально возвышаются над средним уровнем тростников, и площадки оборудованы подиумом для детей, чтобы и у них была возможность заглянуть над тростниками. Куда бы вы не направили свой взор, вы сможете увидеть каких-нибудь представителей орнитофауны. Алексей Каширин, начальник отдела развития системы особо охраняемых природных территорий Дирекции ООПТ Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти намерены оборудовать первую орнитологическую экотропу.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"