Экологический маршрут "Бугаиная тропа" появится в заказнике "Северное побережье Невской губы"

Протяженность экотропы составит более 2 километров.

Работы над новым экологическим маршрутом "Бугаиная тропа", начавшиеся в 2022 году, продолжаются. Об этом сообщили в Комитете по природопользованию Петербурга сегодня, 21 июня.

Первый этап по обустройству экомаршрута в заказнике "Северное побережье Невской губы" завершился еще в прошлом году. Специалисты проложили 650 метров деревянного переходного настила на металлическом каркасе.

В 2023 году планируется проложить еще 360 метров настилов, обустроить две наблюдательные площадки с информационными стендами о богатстве орнитофауны прибрежных мелководий, установить около 1.300 метров перильного ограждения и тематические стенды и контуры птиц. Протяженность экологического маршрута составит более 2 километров.

Ранее на Piter.TV: с 19 по 25 июня петербуржцы смогут сдать опасные отходы в экомобиль.

Фото: Комитет по природопользованию