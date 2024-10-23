В "Новоорловском" заказнике Петербурга появится экологическая тропа

Ее протяженность составит 2,7 км.

В 2025 году Северная столица обзаведется новой экологической тропой. Соглашение о ее возведении подписали сегодня представители петербургского Комитета по природопользованию и ГК "Ленстройтрест". Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации.

Новый экомаршрут появится в государственном природном заказнике "Новоорловский". Его протяженность составит 2,7 км, а посетить тропу можно будет в сентябре.

В связи с этим в заказнике оборудуют всю необходимую инфраструктуру – скамейки, деревянные настилы, указатели. А для повышения "экологической культуры" граждан на экотропе обустроят интерактивные зоны, информационные стенды, знакомящие посетителей с уникальной флорой и фауной природного комплекса.

Экотропы стали настоящим местом притяжения жителей и гостей города, где можно прикоснуться к уникальной природе Петербурга. Посещение экотроп – это не только отдых со всей семьей на свежем воздухе, но и мощный инструмент экологического просвещения. В городе уже создано 6 экологических маршрутов, их общая протяженность более 10 километров. Все они оборудованы инфраструктурой, которая позволяет совершать безопасные прогулки по заповедным местам. Очень приятно, что вопросы экологической повестки, бережного отношения к природе интересуют как петербуржцев, так и социально ответственный бизнес. Надеемся, на дальнейшее сотрудничество с компанией "Ленстройтрест" на благо Санкт-Петербурга и его экологического благополучия. Кирилл Соловейчик, Председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что новые объекты социальной инфраструктуры построят в Парголово и Стрельне.

Фото: Государственный природный заказник "Новоорловский"