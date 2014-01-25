Новые объекты социальной инфраструктуры построят в Парголово и Стрельне

Городские власти согласовали облик для спортивного комплекса и корпуса МКД.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал архитектурно-градостроительных облик социальных объектов в Парголово и Стрельне. Об этом рассказали в пресс-службе комитета.

Так, в Выборгском районе на Карьерной улице построят спортивный комплекс. Его облик разработали в проектном бюро "Стройпроект" по заказу ООО "Фитнес Парнас".

На первом этаже здания будут размещены бассейны и другие помещения, на втором этаже будет спортивный зал. Одним из ключевых материалов, используемых в проекте, является клинкерный кирпич. На участке разместится парковка, предусмотрено озеленение. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

В то же время на Красносельском шоссе в Стрельне будут возведены новые корпусы многоквартирных жилых домов. Их проект разработан специалистами из ООО "СТОЛИЦА" по заказу ООО "СЗ "КВС-Любоград". Строительство домов планируется на свободной территории. Рядом также возведут несколько социальных объектов.

Для архитектурного облика применены контрастные декоративные элементы. Для отделки стен планируется применение тонкослойной штукатурки, для отделки цоколя – бетонный "рваный" камень. На участке разместятся площадки для игр, отдыха и занятий спортом, открытые автостоянки, велопарковка. Предусмотрено благоустройство. Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга