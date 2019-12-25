Первый в РФ учебный центр по коллаборативной робототехнике открыли в ЛЭТИ

Ежегодно центр планирует выпускать более 100 специалистов разного уровня подготовки, включая бакалавров и магистрантов.

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" запустил уникальный образовательный проект — первый в России Учебный центр коллаборативной робототехники. Проект реализуется в сотрудничестве с компанией "ИндуТех" при поддержке программы "Приоритет 2030" и функционирует на базе передовой инженерной школы "Электроника и электротехника".

Коллаборативные роботы, или коботы, предназначены для безопасной совместной работы с людьми и отличаются повышенной безопасностью, компактностью и легкостью внедрения в производственные процессы. Центр оснащен четырьмя отечественными коботами, произведенными компанией "РОБОПРО", которая первой в России начала их массовое производство в 2024 году. Студенты будут заниматься разработкой программного обеспечения для автоматизации производственных процессов.

Ежегодно центр планирует выпускать более 100 специалистов разного уровня подготовки, включая бакалавров и магистрантов. Дополнительно предусмотрены курсы повышения квалификации для работников промышленности. Генеральный директор "ИндуТех" Евгений Верещагин подчеркнул важность нового центра в свете национальных целей по роботизации. Подготовка кадров, способных эффективно использовать новейшие технологии на основе российских разработок, становится ключевым фактором успешного развития отрасли.

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Фото: "ЛЭТИ"