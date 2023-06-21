Как выглядит экотропа на Шимпалатовском озере в Ленобласти

На маршруте уместилась информация о 100 видах птиц.

Между Ладожским озером и лесным Шимпалатовском озером появилась экотропа длиной в 2,5 километра, которая посвящена богатой орнитофауне Ленобласти. О локации подробнее рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Новшеств очень много. Она получилась уникальная. Мы здесь на входных арках разместили инсектарии для насекомых. Мы надеемся, что у большого количества птиц, которые здесь есть, будет дополнительное питание в виде насекомых, и они дополнительно будут обогащать наш лес. Наталья Калягина, заместитель председателя Ленинградского областного отделения Всероссийского общества охраны природы

На протяжении пути установили пазлы и вращающиеся кубики с интересными фактами об обитателях заказника, также модернизировали информационные стенды. Их выполнили из антивандального материала. Некоторые создавались при помощи нейросетей. Так, хоть и в октябре многие пернатые покинули свои дома в регионе, на экотропе получится послушать их пение. Необходимо перейти по специальному QR-коду.

На маршруте уместилась информация о 100 видах птиц. Можно узнать о самцах и самках, сравнить их оперение, голоса и повадки. На территории заказника встречаются 16 краснокнижных птиц Ленобласти: например, малый или тундровый лебедь.

Хотелось, чтобы это было кратко и емко, в описании о каждой птице у меня задача была – не больше двух-трех предложений. Потому что, когда люди гуляют по тропе, у них нет времени долго читать большие тексты. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: как выглядит экотропа "Бугаиная" на берегу Финского залива.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"