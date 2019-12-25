В Ленобласти намерены оборудовать первую орнитологическую экотропу

Уже в этом месяце вблизи озера Шимпалатовское (Всеволожский район ЛО) будет открыта первая орнитологическая экотропа, – передает "Московский комсомолец. Ленобласть" со ссылкой на заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Наталью Калягину.
В отличие других экологических троп особенностью данного объекта станет тематическая направленность – орнитологические исследования. Гуляя по данной экотропе, можно будет узнать о множестве семейств пернатых, которые обитают во Всеволожском районе, а также интересные факты о каждом виде.
Согласно информации издания, до конца года в Ленинградской области намерены открыть еще пять экологических маршрутов. Таким образом, количество экотроп в Ленобласти перевалит за 50 штук.
Также недавно мы делали заметку о новой эктропе в Кировском районе ЛО.
Фото: Piter.tv
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