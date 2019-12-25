В Ленобласти намерены оборудовать первую орнитологическую экотропу

Объект расположится недалеко от озера Шимпалатовское.

Уже в этом месяце вблизи озера Шимпалатовское (Всеволожский район ЛО) будет открыта первая орнитологическая экотропа, – передает "Московский комсомолец. Ленобласть" со ссылкой на заместителя председателя регионального отделения Всероссийского общества охраны природы Наталью Калягину.

В отличие других экологических троп особенностью данного объекта станет тематическая направленность – орнитологические исследования. Гуляя по данной экотропе, можно будет узнать о множестве семейств пернатых, которые обитают во Всеволожском районе, а также интересные факты о каждом виде.

Согласно информации издания, до конца года в Ленинградской области намерены открыть еще пять экологических маршрутов. Таким образом, количество экотроп в Ленобласти перевалит за 50 штук.

Также недавно мы делали заметку о новой эктропе в Кировском районе ЛО.

Фото: Piter.tv