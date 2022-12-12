С 19 по 25 июня петербуржцы смогут сдать опасные отходы в экомобиль

Экомобиль принимает батарейки и аккумуляторы, старую бытовую технику и другое.

Сегодня, 19 июня, в Комитете по природопользованию сообщили о том, что с 19 по 25 июня в районах Петербурга проедут экомобили, принимающие опасные отходы.

Что принимает экомобиль:

– ртутные и светодиодные лампы;

– ртуть, ртутные термометры и прочие ртутные приборы;

– батарейки и аккумуляторы;

– старую бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику

(кроме крупногабаритной);

– отработанные масла;

– лекарственные препараты с истекшим сроком годности;

– старые противогазы и их комплектующие;

– бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

С адресами и временем стоянки экомобиля можно ознакомиться на сайте ведомства.

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Фото: Pxhere