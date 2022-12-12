С 19 по 25 июня петербуржцы смогут сдать опасные отходы в экомобиль

Сегодня, 19 июня, в Комитете по природопользованию сообщили о том, что с 19 по 25 июня в районах Петербурга проедут экомобили, принимающие опасные отходы.
Что принимает экомобиль:
– ртутные и светодиодные лампы;
– ртуть, ртутные термометры и прочие ртутные приборы;
– батарейки и аккумуляторы;
– старую бытовую, электронную, компьютерную и оргтехнику
(кроме крупногабаритной);
– отработанные масла;
– лекарственные препараты с истекшим сроком годности;
– старые противогазы и их комплектующие;
– бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.
С адресами и временем стоянки экомобиля можно ознакомиться на сайте ведомства.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге парк объектов теплоэнергетики пополнится на 18 передвижных котельных к осени.
Фото: Pxhere
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