"АвтоВАЗ" представил свой первый кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ

В этот же день состоится представление новой модели Lada Iskra, старт продаж которой назначен на июль текущего года, приуроченный ко дню основания автомобильного бренда.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отечественный производитель автомобилей "АвтоВАЗ" презентовал собственный первый кроссовер Lada Azimut, созданный на платформе популярной модели Lada Vesta. Начало серийного производства новинки запланировано на 2026 год.

Параллельно, 18 июня, на территории форума вниманию посетителей была представлена специальная версия автомобиля Lada Aura, предназначенная для службы такси. Экстерьер машины отличается характерным белым цветом кузова с традиционной жёлтой лентой и чёрными шашечками. Первые экземпляры Lada Aura поступили в продажу розничным покупателям 30 ноября 2024 года.

В этот же день состоится представление новой модели Lada Iskra, старт продаж которой назначен на июль текущего года, приуроченный ко дню основания автомобильного бренда. Среди экспонатов выставки, размещенных в тематической зоне "Виноград", посетители могли ознакомиться с ралли-рейдовым внедорожником NIVA Sport T2 и гоночным вариантом модели Iskra.

Ранее мы сообщили о том, что на стенде РЖД в рамках ПМЭФ представили симулятор ВСМ.

Фото и видео: Piter.TV