Россиянам рекомендуют съедать не более четырех мандаринов в день

Есть их на голодный желудок категорически не рекомендуется.

Диетолог-нутрициолог Сания Ислямова назвала максимальное число мандаринов, которое допустимо съесть в течение дня. Ее слова приводит "Sputnik Казахстан".

За сутки диетолог советовала съедать не больше четырех цитрусовых, за один прием – не более двух. При этом есть мандарины и вообще любые цитрусовые лучше в течение часа после основного приема еды. Также никому не стоит есть мандарины на голодный желудок.

Нутрициолог призвала есть мандарины с белыми прожилками, так как в них содержится клетчатка, помогающая переварить простые углеводы. Ислямова дала совет не закусывать алкоголь фруктами, в том числе мандаринами, так как в этом сочетании продуктов слишком много углеводов.

А тем, кто ест мандарины для профилактики вирусных заболеваний, медик посоветовала лучше купить витамин С в таблетках.

Ранее медик объяснил природу "аллергии" на мандарины и шоколад.

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