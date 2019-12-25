Медик объяснил природу "аллергии" на мандарины и шоколад

Настоящая аллергия на это продукты возникает довольно редко.

Высыпания на коже и зуд, которые появляются из-за употребления мандаринов и шоколада, не являются аллергическими реакциями. На самом деле это дерматит, который возникает из-за переизбытка гистамина. Об этом изданию "Ридус" рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Специалист назвал реакции на продукты псевдоаллергическими. Зачастую, при употреблении шоколада или мандаринов появляется не настоящая аллергия, а дерматит.

Болибок отметил, что норма потребления содержащих гистамин продуктов у всех разная. Стоит не злоупотреблять не только шоколадом и мандаринами, но бобовыми, горошком, сыром тофу, нутом. В этих продуктах тоже много гистамина. Псевдоаллергия из-за этих продуктов питания может возникнуть абсолютно у любого человек.

Ранее диетолог перечислил вредные свойства мандаринов.

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