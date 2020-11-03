Задержание членов "Русской общины" на Комендантском проспекте признали незаконным

Изначально суд привлек к административной ответственности 12 человек по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Петербургский городской суд отменил постановление Приморского районного суда об административном правонарушении от 20 августа в отношении членов "Русской общины". Об этом активисты заявили в своем tg-канале 13 сентября.

Постановление направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Это только промежуточный вариант. Окончательный вердикт еще впереди. Члены "Русской общины"

Напомним, их задержали 19 августа на Комендантском проспекте в ходе конфликта с таксистами-мигрантами. Общественники заявили, что прибыли туда ради "защиты русских водителей".

Изначально суд привлек к административной ответственности 12 человек по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). После этого ситуацией заинтересовались следователи, которые утверждали, что задержание и арест членов "Русской общины" незаконны, и возбудили в отношении полицейских дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц).

Фото: Piter.TV