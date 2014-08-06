Конфликт на Комендантском проспекте стал уголовным делом в третий раз по поручению главы СК РФ

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в третий раз возбудить уголовное дело по факту задержания активистов "Русской общины" в Петербурге. Об этом рассказали 1 сентября в пресс-службе ведомства.

Следственные органы ранее возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц). Однако городская прокуратура отменила соответствующие постановления.

В связи с таким решением прокуратуры в настоящее время процессуальные полномочия органов следствия, связанные с собиранием, проверкой и оценкой доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, ограничены. Председателем СК РФ дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. вновь возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Напомним, 19 августа общественники заступились за водителей такси, у которых возник конфликт с мигрантами, незаконно оказывающими транспортные услуги на Комендантском проспекте. Активистов задержали полицейские, с чем не согласны следователи.

Фото: Информационный центр СК РФ