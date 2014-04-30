В Петербурге арестовали активистов, участвовавших в конфликте на Комендантском проспекте

Привлечены к административной ответственности 12 человек.

Приморский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности 12 человек за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом рассказали 20 августа в объединенной пресс-службе городских судов.

Отмечается, что 19 августа фигуранты у дома 13 по Комендантскому проспекту, находясь в составе общественной организации "Русская община", "грубо выражались нецензурной бранью в месте массового скопления граждан, мешали свободному проходу граждан, размахивали руками, блокировали проезд транспорта, на замечания не реагировали, чем демонстративно нарушали общественный порядок и спокойствие граждан".

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пояснили, что первоначально спор возник между 38-летним таксистом и 41-летним представителем конкурирующей таксомоторной компании. Гражданин одного из государств Центральной Азии для усиления своей позиции вызвал представителей "Русской общины".

Судья, изучив административные протоколы, признал действия полицейских законными и обоснованными и приговорил девятерых участников конфликта, в том числе – представителя таксомоторной компании, вызвавшего "общественников" на подмогу, к административному аресту. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Суд назначил следующее наказание: 10 фигурантам – арест на сутки, а двоим – на трое суток.

Ранее стало известно, что в управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц). Сегодня в нескольких отделах полиции Петербурга проводились следственные действия.

Фото: Piter.TV