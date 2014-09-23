СК РФ после задержания активистов в Петербурге проверяет сотрудников полиции

На Комендантском проспекте произошел конфликт, который связан с конкуренцией в сфере такси с участием мигрантов.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин послушал доклад о ходе расследования уголовного дела о незаконном задержании в Петербурге представителей общественной организации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 20 августа.

В управлении по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц). В настоящее время в нескольких отделах полиции Петербурга проводятся следственные действия.

В рамках расследования поручено проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ. Пресс-служба СК РФ

Глава ведомства поручил ежедневно представлять доклад о ходе расследования уголовного дела, проводимых следственных действиях и устанавливаемых обстоятельствах.

Напомним, 19 августа на Комендантском проспекте произошел конфликт, который связан с конкуренцией в сфере такси с участием мигрантов. Прибывшие на место полицейские без оснований задержали активистов, приехавших узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси.

Фото: Информационный центр СК РФ