В Швейцарии в доме умершего коллекционера нашли неизвестные рисунки Экзюпери

Как предположили специалисты, рисунки, сделанные тушью и акварелью, можно отнести к ранним работам автора.

На севере Швейцарии нашли папку с рисунками, автором которых является французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Картинки нарисованы для его повести-сказки "Маленький принц". Об этом сообщил Francetvinfo.

Как предположили специалисты, рисунки, сделанные тушью и акварелью, можно отнести к ранним работам автора. Среди рисунков есть Маленький принц с Лисом и удав, который проглотил слона.

Папка с набросками была найдена в хранилище старинного здания в Цюрихе. Эта папка принадлежала умершему в 2018 году коллекционеру Бруно Стефанини. Предположительно, бизнесмен купил рисунки еще 30 лет назад.

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Фото: Francetvinfo; открытые источники