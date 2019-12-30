На химическом заводе в испанской провинции Таррагона произошел мощный взрыв

Накануне, 14 января, на химическом заводе в Каталонии произошел мощный взрыв.
Взрыв произошел на химзаводе в провинции Таррагона в испанской Каталонии поздним вечером во вторник. Взрыв был такой силы, что его было слышно за многие километры. Вблизи от завода люди разбегались в панике.
Из-за обрушения кровли от взрывной волны погиб местный житель. Еще 8 человек получили травмы различной тяжести. У двух пострадавших серьезные ожоги, их состояние оценивается как критическое. Состояние еще одного пострадавшего средней тяжести. 5 человек получили легкие ранения.
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