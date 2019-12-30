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В Китае автобус с людьми провалился в яму. Погибли 6 человек

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Опубликовано видео с моментом падения автобуса в дорожную яму с камер наблюдения.

В Китае в провалившемся в дорожную яму автобусе погибли 6 человек.

Трагедия произошла накануне, 13 января, в городе Синин. Автобус с пассажирам подъехал к остановке общественного транспорта и провалился в яму, которая образовалась под пассажирским транспортом. Вскоре после падения произошел взрыв.

Сообщается, что погибли 6 человек. Поисковые работы продолжаются. После ЧП пропавшими без вести числилось 10 человек. Причины обвала дороги выясняются.

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Видео: Flourishing ants

Фото: НОВОСТИ ШЫМКЕНТА 16

Теги: автобус провалился, мировые новости, новости китая, погибли люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости,

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