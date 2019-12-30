В Китае автобус с людьми провалился в яму. Погибли 6 человек

В Китае в провалившемся в дорожную яму автобусе погибли 6 человек.
Трагедия произошла накануне, 13 января, в городе Синин. Автобус с пассажирам подъехал к остановке общественного транспорта и провалился в яму, которая образовалась под пассажирским транспортом. Вскоре после падения произошел взрыв.
Сообщается, что погибли 6 человек. Поисковые работы продолжаются. После ЧП пропавшими без вести числилось 10 человек. Причины обвала дороги выясняются.
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