Новые небоскребы "Лахта Центра" хотят построить к 2031 году

В ближайшее время стартует заливка фундаментов.

В Петербурге комплекс зданий "Лахта Центра" к 2031 году пополнят еще два небоскреба высотой в 555 и 773 метра, заявили в рамках фестиваля "Друзья Петербурга".

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме в этом году было подписано соглашение на строительство сооружений. По словам представителей городского комитета по инвестициям, создадут всю необходимую инфраструктуру с использованием передовых строительных технологий.

Теперь стала известна примерная дата ввода небоскребов – они появятся через 7 лет. В ближайшее время стартует заливка фундаментов.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге продлят набережную Макарова и проложат новую улицу в Петродворцовом районе.

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр