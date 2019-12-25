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В Петербурге продлят набережную Макарова и проложат новую улицу в Петродворцовом районе
Сегодня, 15:47
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В Петербурге продлят набережную Макарова и проложат новую улицу в Петродворцовом районе

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На участках сделают велодорожки.

В рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства поддержаны два проекта планировки территорий, которые расширят возможности улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе Смольного 23 сентября. 

На Васильевском острове построят новый участок набережной Макарова с мостом через Смоленку. Протяженность дороги составит 775 метров, она появится на территории от 2-й линии В. О. до переправы через остров Серный. 

Эта магистраль очень важна для развития транспортной инфраструктуры Васильевского острова. Она кардинально улучшит сообщение сразу двух районов – Василеостровского и Петроградского с Западным скоростным диаметром. 

Губернатор Петербурга 

Также вдоль нового участка по берегу Малой Невы по просьбе жителей создадут зеленую зону с пешеходными и велосипедными дорожками. 

Кроме того, одобрен проект прокладки новой улицы, названной в честь партизанки 6-й Ленинградской партизанской бригады Юты Бондаровской. Магистраль протяженностью в 1,2 километра пройдет от Парковой улицы до Ропшинского шоссе. На ней будут две полосы движения и велодорожка. 

Ранее мы рассказывали о том, что второй съезд Шкиперской развязки ЗСД открыли в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: набережная макарова, новая улица
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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