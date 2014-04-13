Второй съезд Шкиперской развязки ЗСД открыли в Петербурге

Участок протяженностью 286 метров в "пиковые" часы разгрузит существующий съезд на набережную Макарова.

В Петербурге 29 августа открыли второй съезд Шкиперской развязки ЗСД на намывных территориях Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что новый участок протяженностью 286 метров в "пиковые" часы разгрузит существующий съезд на набережную Макарова.

Мы открыли движение по новому съезду Шкиперской развязки, который разгрузит транспортные потоки на Васильевском острове. Это сократит время в пути из южных районов города на намывные территории на 20 минут, а расстояние – на 10 километров. Мы последовательно идем к тому, чтобы жители этой части острова получили качественную транспортную связь. Губернатор Петербурга

Шкиперскую развязку строят поэтапно. В декабре прошлого года был открыт съезд, обеспечивающий подключение намывных территорий в южном направлении. Тогда же открыли движение на север Петербурга и в обратном направлении.

Кроме того, сегодня рабочее движение запущено еще по пяти новым магистралям на намывных территориях – общей протяженностью свыше 7 километров. К концу года планируется завершить еще почти 4 километра дорог.

Ранее мы рассказывали о том, что выделенные полосы для автобусов появятся в Приморском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного